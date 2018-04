Adipati Dolken dan Vanesha Prescilla Dapat Doa dari Netizen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dikabarkan memiliki hubungan spesial, Adipati Dolken dan Vanesha Prescilla tampaknya tak ambil pusing.

Meski banyak penggemar yang menilai keduanya tidak cocok, Adipati dan Vanesh terlihat menikmati kebersamaan mereka.

Beberapa waktu lalu Adipati tengah disibukkan dengan pekerjaannya di Yogyakarta.

Berjauhan sepertinya tak menjadikan Adipati dan Vanesha lupa satu sama lain.

Baru saja Adipati dan Vanesha sama-sama mengunggah foto mereka berdua di akun Instagram masing-masing.

Sontak saja hal tersebut membuat heboh para penggemar.

Vanesha Prescilla terlebih dulu mengunggah foto siluet dirinya dan seorang pria yang diduga Adipati Dolken pada Kamis (20/4/2018).

"He, who always work with his hands, his head, and his heart.

(Dia, yang selalu bekerja dengan tangannya, kepalanya, dan hatinya)" tulis Vanesha dalam keterangan fotonya.

Selang beberapa lama kemudian, Adipati juga mengunggah foto dirinya bersama Vanesha.