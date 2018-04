Rizki dan Riska Terpilih Sebagai Bujang Dare Kayong Utara

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Adelbertus Cahyono

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG - Noviandika Rizki Pratama dan Riska Yolanda akhirnya dinobatkan sebagai Bujang Dare Kabupaten Kayong Utara 2018.

Keduanya adalah pelajar kelas XI IPA SMAN 1 Sukadana.

Sedangkan, untuk runner up 1 Bujang-Dare Kayong Utara diraih oleh Dede Herwanto dan Suryani, dan juaran runner up 2 diberikan kepada Per Apriandi dan Maria Sandu.

Baca: Belajar Adat dan Budaya di Ajang Bujang Dare Pontianak

Semula, ada 14 finalis yang terdiri atas 7 Bujang dan 7 Dare dalam acara Pemilihan Bujang-Dare Kayong Utara 2018 yang digelar di Hotel Mahkota, Sukadana, Sabtu (28/4/2018).

14 finalis yang berasal dari Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir, dan Teluk Batang ini adalah mereka yang berhasil mengalahkan 22 peserta yang berasal dari 5 kecamatan yang ada di Kayong Utara.

Baca: Ivan Gunawan Dikabarkan Akan Menikah, Ayu Ting Ting Kepergok Dinner Bareng Artis Tampan Ini

Pemilihan Bujang-Dare Kayong Utara 2018 ini digelar oleh Dinas Pendidikan Kayong Utara.

Hadir pula dalam acara tersebut Wakil Bupati Kayong Utara, Idrus dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kayong Utara, Dahlan Zainuddin.