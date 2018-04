Tampil Gaya dan Modis Ala Saroong is My New Denim

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Mau tampil gaya dan modis? Kamu gak harus melulu menggunakan barang-barang bermerek luar negeri. Saroong atau sarung identik dengan kegunaannya sebagai alat ibadah di Indonesia.

Tampil gaya dengan sarung pun bisa, loh. Selain itu, bentuknya yang sederhana membuat sarung banyak dikreasikan designer.

Termasuk yang dilakukan Dimas Eko x Fitra yang mengkreasikan sarung untuk fashion diberbagai acara.

Sebagai salah satu designer yang tergabung di IFC Pontianak ini berhasil membuat konsep Saroong is My New Denim dengan harapan bisa meningkatkan kebudayaan masyarakat sekitar.

Kain sarung yang digunakan merupakan kain motif khas Kabupaten Kubu Raya, gelombang muara dan kelambu raja.

Tengah gencar mengkampanyekan penggunaan sarung sebagai pilihan fashion, Dimas x Fitra ingin membuktikan bahwa sarung bisa dikreasikan dengan style kekinian.

Busana seperti ini bisa digunakan diberbagai macam acara khususnya sebagai busana kantor. Perpaduan kain khas masyarakat Kubu Raya dengan style kekinian merupakan perpaduan yang pas, sehingga sisi etniknya bisa ditonjolkan.

Sedangkan sepatunya kamu bisa memilih heels maupun wedges. Khususnya sebagai busana kantor kamu bisa menggunakan make up natural sampai smokey eyes.

Model : Lina Susanti dan Qoory Mustika

Designer : Dimas Eko x Fitra

Fotografer : Anesh Viduka

Lokasi : Hotel Mercure Pontianak