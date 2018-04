Link LIVE STREAMING Barito Putera Vs Bhayangkara FC! Kick Off Pukul 18.00 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Barito Putera akan menjamu tamunya Bhayangkara FC, di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Sabtu (28/4/2018) pukul 18.00 WIB malam ini.

Laga ini merupakan kelanjutan dari pekan ke-6 Liga 1 Go-Jek Indonesia musim 2018/2019.

Prediksi line-up

Barito Putera : A. Harlan, M. Rifki, A. Evans, H. Pranata, N. Nurzaidin, Douglas Packer, M. Cordoba, P. Sitanggang, G. Adsit, R. Syaharil, S. Arif

Bhayangkara : A. Raharjo, V. Vujovic, P. Gede, Lee Yoo-Joon, W. Subo, M. Hargianto, N. Komazec, Paulo Sergio, H. Epandi, J. Mulyana, A. Sanda

Link live streaming Bhayangkara FC Vs Barito Putera Indosiar Sabtu, 28 April 2018 18.00 WIB.

Duel panas Liga 1 2018 The Guardian Vs Laskar Antasari!

Anda bisa menyaksikan pertandingannya via live streaming di 2 link berikut:

Link 1: Barito Putera Vs Bhayangkara

