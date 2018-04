Soroti Angka Partisipasi dan Kesetaraan, HMI: Beri Hak Politik Bagi Disabilitas dan Lansia

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Tidak hanya menyoroti angka partisipasi dan kesetaraan hak dari penyandang disabilitas.

Wakil sekretaris umum (wasekum) bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) HMI cabang Pontianak Tio Rizki Kurniawan, juga menyoroti tentang Hak politik dan akses bagi para lansia dan penyandang disabilitas, Kamis (26/04/2018).

Menurutnya, Hak politik dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia merupakan hal yang mendesak karena dimaknai sebagai pembukaan ruang politik bagi penyandang disabilitas dan bisa mengapresiasikan hak-haknya.

"Ini mendesak, karena merupakan sebuah ekspresi dari mereka untuk dimaknai dalam panggung politik," ujar Tio.

Baca: Tingkatkan Partisipasi Disabilitas, Tiga Hal Yang Harus di Benahi Penyelenggara Pemilu

Aksesibitas sendiri bisa diartikan sebagai peluang, kesempatan atau kemudahan untuk memperoleh suatu pelayanan. Adapun untuk mengakomodasi hak politik dan aksebilitas bagi penyandang disabilitas dalam pilkada, perlu ada jaminan yang di antaranya.

Pertama terjaminnya hak pilih dan dipilih, Penyandang disabilitas, Dalam proses pemutakhiran daftar pemilih baik saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit), sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada kali ini.

"Harus terjamin hak-hak mereka untuk dipilih dan memilih," ujarnya.

Dengan demikian para penyandang disabilitas ini pun tidak terhalangi hak politiknya untuk dapat maju sebagai kandidat, atau hak bagi penyandang disabilitas untuk dipilih (right to be elected) dalam pilkada.