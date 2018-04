Pemirama FKIP Untan, Paslon Ini Memimpin Perolehan Suara

Citizen Reporter

Abdullah Sutarso

Mahasiswa Kubu Raya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Seharian penuh pemilihan Ketua DPM yang digelar Panitia KPRM, dengan diawasi ketat oleh Panwasram, saksi, timses dan DPM, kini tibalah saatnya waktu perhitungan suara tersebut di Aula Mahasiswa FKIP Untan (26/4/2018) sekitar pukul 20.30 WIB.

Perhitungan kali ini di lakukan hitungan mundur dari TPS IV sampai ke TPS I yang di pimpin oleh Bahrianto dan Abu Yajid dari KPRM FKIP Untan mulai pukul 20.30-23.00 WIB.

Berdasarkan perhitungan suara Ketua DPM di lakukan TPS IV memiliki jumlah urutan terbanyak yaitu paslon nomor urutan ke-II memiliki jumlah 84 suara, paslon no urutan ke-III memiliki 26 suara dan paslon no urutan ke-I memiliki 25 suara, suara tersebut baru di TPS IV.

Sedangkan di TPS III suara terbanyak di masih dipimpin oleh paslon nomor urutan ke-II sebanyak 122 suara, kemudian di susul oleh paslon no ke-I memiliki suara sebanyak 33 kemudian di ikuti oleh Paslon no ke-III memiliki sebanyak 21 suara.

Untuk TPS ke-II suara terbanyak di pimpin oleh paslon No ke-II sebanyak 235 suara, kemudian di susul oleh paslon no ke-III memiliki suara sebanyak 146 dan kemudian di ikuti oleh Paslon no ke-I memiliki 93 suara.

Kemudian untuk TPS ke-I merupakan kotak suara terakhir yang memiliki suara terbanyak masih di pimpin oleh paslon No ke-II sebanyak 203 suara, kemudian di susul oleh paslon no ke-I memiliki suara sebanyak 51 suara kemudian di ikuti oleh Paslon no ke-III memiliki 23 Suara.

Berdasarkan jumlah perhitungan dari ke-IV TPS maka suara terbanyak di kuasai oleh Fahrul Huda Paslon no urutan ke-II dengan memiliki jumlah suara sebanyak 644 yang tentunya jauh lebih unggul dari yang lain Paslon no ke-I dan Paslon no ke-III.

Menurut Ketua KPRM, Bahrianto, perselisihan suara antar ke-III paslon sangat jauh sekali, adapun paslon yang tidak jauh beda tipis jumlah surat suaranya yaitu paslon ke-1 dan paslon ke-III hanya selisih 14 suara.

"Paslon ke-I memiliki jumlah dari ke-IV TPS yaitu 202 suara dan Paslon ke-III memiliki 216 suara, dengan melihat suara tersebut maka dapat kita pastikan bahwa yang bakalan naik menjadi ketua DPM tahun ini yaitu bapak Fahrul Huda dari Pendidikan Matematika untuk periode 2018-2019," katanya.

Namun dari jumlah surat suara yang banyak tersebut belum bisa di pastikan nika Fahrul Huda resmi menjadi Ketua DPM FKIP Untan.

Hal tersebut lantaran karena bisa saja ada gugatan dari kedua Paslon lainnya dalam waktu yang telah ditetapkan untuk masa gugatan pada tanggal 27-29 April 2018.