Dapatkan Promo Menarik di BYMS 2018, Bawa Pulang Doorprize Puluhan Juta Rupiah

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Blue Core Yamaha Motor Show (BYMS) 2018 menghadirkan beragam promo menarik hingga Minggu, 29 April mendatang.

Event eksebisi terbesar Yamaha yang resmi dibuka di Halaman Ayani Megamall Kamis (26/4) ini selain memberikan promo menarik kepada pembeli juga memberikan kesempatan konsumen mendapatkan doorprize hingga puluhan juta rupiah.

'Memeriahkan BYMS 2018, Yamaha memberikan harga terbaiknya. Bagi konsumen yang membeli produk maka berkesempatan mendapatkan doorprize dengan total Rp 30 juta. Setiap pembelian motor, konsumen berkesempatan untuk cabut undian dengan hadiah langsung seperti TV, mesin cuci, kulkas dan banyak lagi hadiah lainnya," ujar Koordinator Marketing PT Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Yamaha, Rudy Chandra Kamis (27/4/2018).

Rudy mengatakan salah satu momen istimewa pada penyelenggaraan BYMS 2018 pengunjung bisa mendapatkan promo menarik khusus Lexi 125, Mio series, Mio stylist dan pelayanan jasa bagi pengguna produk Yamaha Sabtu (28/4/2018) dan Minggu (29/4/2018).

Selama penyelenggaraan BYMS 2018 Yamaha menghadirkan empat stan khusus layanan dan produk Yamaha. Selain itu Yamaha juga memperkenalkan produk terbaru Yamaha Lexi 125 cc.

Selain itu juga ditampilkan 24 jenis motor mulai dari bebek hingga produk lainnya. Tak hanya di stan khusus, Yamaha juga mendisplay produk new Lexi bersama keluarga Maxi dan juga Mio stylist.

"Pengunjung juga bisa mendapatkan promo di empat stan pada BYMS 2018 yang menampilkan keluarga baru Yamaha Lexi 125 cc. Kita sediakan stan khusus produk Yamaha yang menampilkan keluarga Maxi, ada Xmax, Nmax, Aerox, dan Lexi. Hadir juga stan khusus Mio series, stan Mio stylist," ujarnya.

Rudi mengatakan ada promo berbeda untuk masing-masing tipe motor. Yamaha juga memberikan promo servis gratis.

“Promonya banyak, mulai dari promo DP hingga potongan angsuran. Ada promo untuk Mio series dan adventure semuanya ada promo masing-masing. Kunjungi BYMS 2018 akan ada special perform dari Isyana Sarasvati, dapatkan doorprize puluhan juta,” ujarnya.

BYMS 2018 juga menghadirkan Isyana Sarasvati memeriahkan launching All New Lexi.

"Dapatkan juga promo khusus yang kita tawarkan selama even berlangsung dan ada game menarik. Khusus Mio kami memberikan promo menarik tampa DP cukup bayar 1 kali angsuran dan dapatkan promo pembelian new produk kita Lexi 125 vva dapatkan diskon tenor sampai dengan 11 bulan. dan diskon angsuran sampai dengan Rp20 ribu per bulan khusus selama even berlangsung," ujarnya.