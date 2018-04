Berikut Nama 21 Awak Kapal Vietnam yang Tertangkap di Laut Natuna

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID. PONTIANAK- Kapal pengawas Hiu Macan 01 milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, berhasil melakukan penangkapan terhadap kapal asal Vietnam yang sedang menangkap ikan diperairan ZEEI Laut Natuna Utara.

Dalam konprensi pers yang dilakukan oleh pihak Badan Keamanan Laut (BAKAMLA RI) di stasiun PSDKP Pontianak, Jumat (27/04/2018) siang. Mengatakan dua kapal tersebut terjaring petugas dalam Operasi Nusantara tiga Badan Keamanan Laut.

Berikut nama-nama ABK Kapal Asal Vietnam yang terjaring dalam operasi tersebut.

Awak kapal KM. BB 99277 TS

1. Nguyen Van Binh (51) Nahkoda, Asal Negara Vietnam

2 Nguyen Van Dung (50) KKM, Asal Negara Vietnam

3. Huynh Van Dung (20) Crew, Asal Negara Vietnam

4. Ngo Hoang Long Chau (39) Crew, Asal Negara Vietnam

Awak kapal KM. BV 7222 TS

1. Phan Ngoc Linh (35) Nahkoda, Asal Negara Vietnam

2. Lebih Than Phat (35) KKM, Asal Negara Vietnam

3. Le Hoang Anh Thang (21) Crew, Asal Negara Vietnam

4. Di Hoang Cu (38) Crew, Asal Negara Vietnam

5. Nguyen Van Tung (32) Crew, Asal Negara Vietnam

6. Hyunh Thanh Lam (57) Crew, Asal Negara Vietnam

7. Huynh Van Nhanh (44) Crew, Asal Negara Vietnam

8. Nguyen Than Ky (44) Crew, Asal Negara Vietnam

9. Phan Thanh Tuan (23) Crew, Asal Negara Vietnam

10. Nguyen Dinh Can (20) Crew, Asal Negara Vietnam

11. Nguyen Thanh Ngo (38) Crew, Asal Negara Vietnam

12. Bui Van Tuyen (23) Crew, Asal Negara Vietnam

13. Nguyen Duy Khang (36) Crew, Asal Negara Vietnam

14. Tran Van Bang Ta (26) Crew, Asal Negara Vietnam

15. Nguyen Van Hien (36) Crew, Asal Negara Vietnam

16. Tu Cong Lucu (20) Crew, Asal Negara Vietnam

17. Pham Thai Son (24) Crew, Asal Negara Vietnam.