TribunPontianak/
Home »

Otomotif

» News

Blue Core Yamaha Motor Show

Agenda Blue Core Yamaha Motor Show 2018 Hari Ini

Blue Core Yamaha Motor Show (BYMS) 2018 sebuah event eksebisi terbesar Yamaha resmi dibuka di Halaman Ayani Megamall

Agenda Blue Core Yamaha Motor Show 2018 Hari Ini
ISTIMEWA
PT Aneka Makmur Sejahtera (YAMAHA) bekerjasama dengan Tribun Pontianak untuk menyiapkan acara Blue Core Yamaha Motor Show (BYMS) , 26 April -29 April 2018 mendatang di Halaman Parkir Ayani Mega Mall Pontianak. 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Blue Core Yamaha Motor Show (BYMS) 2018 sebuah event eksebisi terbesar Yamaha resmi dibuka di Halaman Ayani Megamall yang akan dibuka Kamis (26/4/2018).

Baca: Target Penjualan 250 Unit Selama Blue Core Yamaha Motor Show 2018

Kegiatan ini akan berlangsung hingga 29 April mendatang. Berikut jadwal kegaitan hari ini.

Baca: Intip Penampilan Keluarga Baru Maxi, Lexi 125 Yang Launching Minggu Ini

Jumat,  27 April 2018
08.00 - 08.30    :  Registrasi Marching Band SD dan SMP

08.30 - 11.00    :  Lomba Marching Band  Kategori SD dan SMP

11.00 – 11.30    :  School Performance abc123   

11.30 – 13.00    :  Ishoma

13.00 – 13.30     :  Regis Marching Band SMA

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
Blue Core
Yamaha
Berita Terkait:

Blue Core Yamaha Motor Show

Penulis: Maskartini
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
Video Pilihan: Heboh, Video Sepasang Remaja Masih SMP Menikah di Lombok Timur NTB
Heboh, Video Sepasang Remaja Masih SMP Menikah di Lombok Timur NTB
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us