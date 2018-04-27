Blue Core Yamaha Motor Show
Agenda Blue Core Yamaha Motor Show 2018 Hari Ini
Blue Core Yamaha Motor Show (BYMS) 2018 sebuah event eksebisi terbesar Yamaha resmi dibuka di Halaman Ayani Megamall
ISTIMEWA
PT Aneka Makmur Sejahtera (YAMAHA) bekerjasama dengan Tribun Pontianak untuk menyiapkan acara Blue Core Yamaha Motor Show (BYMS) , 26 April -29 April 2018 mendatang di Halaman Parkir Ayani Mega Mall Pontianak.
Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Blue Core Yamaha Motor Show (BYMS) 2018 sebuah event eksebisi terbesar Yamaha resmi dibuka di Halaman Ayani Megamall yang akan dibuka Kamis (26/4/2018).
Baca: Target Penjualan 250 Unit Selama Blue Core Yamaha Motor Show 2018
Kegiatan ini akan berlangsung hingga 29 April mendatang. Berikut jadwal kegaitan hari ini.
Baca: Intip Penampilan Keluarga Baru Maxi, Lexi 125 Yang Launching Minggu Ini
Jumat, 27 April 2018
08.00 - 08.30 : Registrasi Marching Band SD dan SMP
08.30 - 11.00 : Lomba Marching Band Kategori SD dan SMP
11.00 – 11.30 : School Performance abc123
11.30 – 13.00 : Ishoma
13.00 – 13.30 : Regis Marching Band SMA
Berita Terkait:
Blue Core Yamaha Motor Show
-
Yamaha Gelar Kontes Mekanik di Blue Core Yamaha Motor Show 2018
-
Serunya Test Drive All New Lexi 125 cc di Blue Core Yamaha Motor Show 2018
-
Sentra Wallpaper Diskon Besar-besaran di Blue Core Yamaha Motor Show 2018
-
Blue Core Yamaha Motor Show 2018 Dibuka Hari Ini
-
24 Jenis Motor Dipamerkan di Blue Core Yamaha Motor Show 2018
Penulis: Maskartini
Editor: Dhita Mutiasari
Sumber: Tribun Pontianak