Selamat! Berikut Pemenang Lomba Fashion Show BYMS

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Satu diantara lomba di Blue Core Yamaha Motor Show, Lomba Fashion Show telah mengumumkan pemenangnya.

Kategori fashion show anak -anak dimenangkan oleh Devda dan kategori remaja dimenangkan oleh Verawati.

Miss Indonesia Kalbar 2018, Angelia Kholesta turut hadir sebagai juri pada hari ini, Kamis (26/4/2018) di Parkiran Ayani Mega Mall.

Tak hanya itu Angela juga ikut berbagi cerita (sharing) mengenai perjalanan karirnya.

"Aku banyak belajar selama mengikuti Miss Indonesia 2018 ini mulai dari public speaking sampai cara bersosialisasi dengan teman-teman lainnya," ucapnya

Berikut daftar pemenang lomba fashion show kategori Anak-anak dan Remaja di BYMS.

-Juara Fashion Show Anak-anak

Harapan 3 no 18 Devanla

Harqpan 2 No. 19 Elbert

Juara harapan 1 No. 17 Erwin

Juara 3 No. 07 Theodora Kezia

Juara 2 No. 08 Charlens

Juara 1 No. 16 Devda

-Juara Umum Fashion Show Tingkat Remaja

Juara 3 no 03 Revitias Galih Purbaningrum

Juara 2 no 07 Margaret

Juara 1 no 01 Verawati