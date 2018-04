LIVE STREAMING Arsenal vs Atletico Madrid SCTV Pukul 02.05 WIB - Semifinal Liga Eropa 2018

Arsenal vs Atletico Madrid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Link live streaming Atletico Madrid vs Arsenal SCTV Jumat, 27 April 2018 02.05 WIB. Leg pertama semifinal Liga Eropa Los Colchoneros vs The Gunners!

Arsenal akan menjamu tamunya Atletico Madrid pada hari Jumat (26/4/2018) pukul 02.05 WIB dini hari nanti.

Laga ini merupakan kelanjutan dari leg pertama babak semifinal Liga Eropa 2018.

Rencananya pertandingan ini akan diselenggarakan di Emirates Stadium.

Baca: Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun, Kabar Duka Datang dari Artis Cantik Paramitha Rusady

Baca: Artis Paramitha Rusady Kehilangan Dua Orang Tercinta, Siapa Saja Mereka?

Head to Head Arsenal vs Atletico Madrid :

* 01/08/2009 Arsenal 2 – 1 Atletico Madrid

Lima Pertandingan Terakhir Arsenal:

* 06/04/2018 Arsenal 4 – 1 CSKA Moskwa