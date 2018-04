Anthony Joshua Vs Deontay Wilder, Mahar Pertarungan Ratusan Miliar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tawaran kontrak pertarungan senilai 12,5 juta dollar AS dari Anthony Joshua (Inggris) kepada Deontay Wilder (Amerika Serikat) dibalas tawaran 50 juta dollar AS alias empat kali lipat oleh pihak petinju asal Amerika Serikat (AS) itu.

Anthony Joshua mengirimkan tawaran sebesar 12,5 juta dollar AS (sekitar Rp 170 milliar) ke pemegang gelar WBC, Deontay Wilder demi mengadakan laga unifikasi kelas berat.

Tawaran itu dikirimkan Joshua demi menjadi juara kelas berat tak terbantahkan.

Meski begitu, Wilder tak serta merta mengiyakan tawaran petinju asal Inggris itu.

Setelah itu, Wilder membalas kembali tawaran kepada promotor Joshua, Eddie Hearn.

Promotor petinju kelas berat Wilder, Lou DiBella, telah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirim tawaran 50 juta dollar AS (atau sekitar Rp 700 milliar) kepada pihak Joshua.

"Penawaran keluar dari Deontay dan seluruh tim untuk Hearn dan Joshua. Pertarungan akan dilangsungkan akhir tahun ini," ucap DiBella dikutip dari BoxingScene.

