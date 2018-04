Sambal Ebi Kapuas, Sedap Mantap Siap Santap!

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

Satu lagi nih jajanan asal Kota Pontianak yang bisa kamu jadiin oleh-oleh.

Yup! Sambal Ebi Kapuas bisa kamu bawa kemana aja karena praktis dan tentunya sedap mantap seperti slogannya.

Fyi, kamu bisa mengkonsumsi Sambal Ebi Kapuas untuk ditabur ke Nasi, Mie atau bahkan roti.

Rasa pedas dari ebi tumbuk ini juga enggak bikin kamu bakal kepedesan kok! Karena pedesnya udah pas banget.

Gak cuman itu selain dikenal praktis Sambal Ebi Kapuas ini juga tahan diluar kulkas hingga 2 minggu sedangkan didalam kulkas tahan 2 bulan.

Tuh, gimana? Pas banget kan buat dijadiin oleh-oleh khas Pontianak?

Terkait harga Sambal Ebi Kapuas dijual dengan dua varian harga yakni Cup isi +/- 100gr Rp 20 ribu percup dan Pouch isi +/- 150gr Rp 30 ribu perpouch.

Oh iya kamu bisa beli produk ini via DM @sambalebikapuas LINE@ @sambalebikapuas (pke @). Oh iya Sambal Ebi Kapuas udah tersedia dibeberapa store oleh-oleh juga kok seperti di Lamington, Mr. Uduk, Nyonya Rawit, La Gramma, Alfa Lim, Toko oleh-oleh Along dan Asia, Es Krim Angie, Le Gita Cakes dan Bubur Ikan Ahan.