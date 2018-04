Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting Terlihat Jutek Lihat Jessica Iskandar Muncul Lagi di Pesbukers

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setelah kepergiannya sekitar hampir satu bulan, mendadak Jessica Iskandar muncul di acara pesbukers kemarin.

Kabar Jessica Iskandar tinggal di Amerika selama satu tahun dan meninggalkan dunia hiburan tanah air ternyata tidak benar.

Usai pamit untuk tinggal di Amerika di acara Pesbukers, 11 April 2018 lalu, Jessica Iskandar tiba-tiba muncul di acara Pesbukers, Selasa, 24 April 2018.

Baca: 2 Vlogger Review Camilan Jualan Ayu Ting Ting, Mereka Bilang Sudah Mahal Mirip Rasa Kardus

Dilansir tim Sripoku.com di akun instagram Jedarstory, video Jessica hadir sebagai kejutan membuat para host seperti Raffi Ahmad, Vega, Ruben Onsu hingga Ayu Ting Ting merasa terkejut.

instagram.com/inijedar

Jessica Iskandar hadir dengan kejutan keluar dari dalam boks kado di acara Pesbukers.

"Hai everybody how are you?" lontar Jessica Iskandar.

Beberapa host pun menyambut kegirangan dengan hadirnya Jedar di acara tersebut.