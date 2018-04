RIF Disebut Upaya Pembangunan di Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional

Laporan Wartawan Tribunpontianak , Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Kabupaten Kubu Raya ditetapkan menjadi satu diantara Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) oleh pemerintah pusat.

Kepala Bappeda Kubu Raya, Yusran Anizam mengatakan, untuk mengisi pembangunan di kawasan perdesaan yang telah ditetapkan, pemerintah Republik Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah Kanada melalui program Responsive Innovation Fund (RIF).

Baca: Sungai Sedau Singkawang Berbau, Kadis Lingkungan Hidup: Tim Saya Sudah Turun

"RIF merupakan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di masyarakat dalam bentuk pemberian dukungan teknis menciptakan iklim usaha dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah kepada pemerintah daerah yang terpilih sebagai pilot project," ujarnya.

Baca: Ketua DPRD Bantah Jadi Provokator Dalam Pendemo PETI

Yusran mengatakan sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama-sama 17 kabupaten/kota se-Indonesia mendapatkan penawaran melalui pengajuan proposal yang diseleksi secara ketat.

Hasilnya, melalui surat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tertanggal 20 November 2017, Kabupaten Kubu Raya ditetapkan sebagai kabupaten yang terpilih tahap pertama untuk melaksanakan program National Support for Local Investment Climates (NSLIC) bersama 5 kabupaten lainnya, yaitu Banyuwangi, Tabanan, Pinrang, Lombok Timur, dan Maluku Tengah.

"Kick Off Program Responsive Innovation Fund (RIF) Kabupaten Kubu Raya tahun 2018 adalah menindaklanjuti program dan kick off program dukungan penciptaan iklim usaha dan pengembangan UMKM bagi kabupaten terpilih. Kick off ini sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk memulai pelaksanaan program dana inovasi RIF di Kabupaten Kubu Raya," ungkapnya.

Yusran menambahkan, kick off juga menjadi bentuk komitmen dukungan para pihak untuk bersama menyukseskan pelaksanaan dukungan teknis program dana inovasi RIF di Kubu Raya.

"Kick off ini adalah dimulainya secara simbolis rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam usulan proposal yang telah dibahas secara bersama. Kegiatan ini juga menjadi sosialisasi terutama untuk para pihak yang akan dilibatkan sebagai penerima manfaat program," tuturnya.