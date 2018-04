Indonesia-FAO Tegaskan Kembali Komitmen untuk Memberdayakan Petani Kecil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Kepala Perwakilan Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) di Indonesia, Stephen Rudgard, menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, Minggu (23/4/2018).

Dalam rilis yang dikirim ke redaksi Tribun Pontianak, staf Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) disebutkan, Stephen Rudgard, menegaskan kembali komitmen dan dukungan pada pemerintah Indonesia untuk memberdayakan petani kecil.

Dalam pertemuan tersebut, Marsudi menyampaikan komitmen Indonesia pada perbaikan ketahanan pangan.

"Saya menekankan pentingnya peran petani kecil dalam rantai suplai pangan global," kata Marsudi dalam akun twitter-nya.

Rudgard menyatakan berkaitan dengan petani skala kecil, FAO fokus pada upaya pemberdayaan petani.

"Kita harus memperbaiki kehidupan dan sumber penghidupan petani kecil di wilayah pedesaan, terutama kondisi ekonomi dan gizi mereka. Kita harus melakukan pendekatan yang seimbang, antara tujuan komersial sektor pertanian, dan di saat yang sama memperbaiki faktor kunci ketahanan pangan dan nutrisi. Akses yang mudah untuk pangan yang sehat dan bergizi adalah kuncinya," katanya.

Baca: Menteri Luar Negeri Kanada Ucapkan Selamat ke Jokowi

FAO juga menekankan pentingnya agenda petani kecil dan pertanian keluarga. Apalagi sekitar 90 persen dari 570 juta pertanian dimiliki dan dikelola keluarga petani.

Banyak keluarga petani tersebut dalam kondisi miskin dan rawan pangan serta memiliki akses terbatas terhadap pasar dan jasa.

"Pertanian yang berkelanjutan dibutuhkan untuk menghadapi tantangan untuk peningkataan produksi pangan, menciptakan lapangan kerja dan mengelola sumber daya alam berkelanjutan. Perbaikan kehidupan keluarga petani kecil adalah solusi dari permasalahan ini," ujar Rudgard.