Genapkan Prodi Sebelumnya, Universitas Muhammadiyah Pontianak Hadirkan Prodi Psikologi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Universitas Muhammadiyah (UM) Pontianak memantapkan misinya untuk memajukan dan mengembangkan iptek dan seni (IPTEKS) sesuai tuntutan perubahan atau perkembangan zaman dengan resmi meluncurkan Program Studi (Prodi) terbaru yaitu Psikologi yang telah disetujui oleh Kemenristek dan Dikti dengan diterbitkannya SK Menristek dan Dikti RI Nomor 540/KPT/I/2017 dan sudah terakreditasi oleh BAN-PT.

Peresmian Prodi Psikologi dan pembukaan acara talkshow ini dilakukan oleh Heriansyah, SH, SH I, M Pd selaku Wakil Rektor I bertepatan dengan acara Talkshow “Psychology Zaman Now & In The Future” pada tanggal 23 April 2018 di Gedung Pertemuan Lantai 3 Universitas Muhammadiyah Pontianak dan sebagai rangkaian kegiatan promosi Prodi Psikologi yang merupakan Prodi Psikologi Pertama di Kalimantan Barat.

Kehadiran Prodi Psikologi ini melengkapi 10 Prodi yang sebelumnya telah hadir di UM Pontianak. Perjuangan UM Pontianak sejak tahun 2010 akhirnya membuahkan hasil ujarnya.

Ia juga berharap Talkshow yang menghadirkan narasumber-narasumber dari berbagai latar profesi/pekerjaan ini bisa menjawab pertanyaan mengenai peluang lulusan psikologi di masa akan datang.

UM Pontianak pun terus berbenah, saat ini Akreditasi Universitas Muhammadiyah Pontianak adalah B, ujarnya. Kehadiran Program-Program Studi baru diharapkan dapat memperkuat eksistensi UM Pontianak untuk pengembangan IPTEKS di Kalimantan Barat.

Pjs Kaprodi Psikologi UM Pontianak, Sri Nugroho Jati, M Psi., Psikolog di sambutannya mengungkapkan bahwa Prodi Psikologi UM Pontianak memiliki lima konsentrasi, yaitu konsentrasi Psikologi Pendidikan, Psikologi Klinis, Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Sosial, dan Psikologi Perkembangan.

Dosen-dosen yang bergabung di Prodi Psikologi juga merupakan dosen yang berkompeten sesuai dengan konsentrasi tersebut.