Tiba di Indonesia, Faye Malisorn Temani Ivan Gunawan Liburan di Bali

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Hubungan desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan dengan model asal Thailand, Faye Malisorn semakin dekat.

Hal ini dibuktikan dengan kedatangan Malisorn ke Indonesia.

Ditemui di Gedung Trans TV, Jakarta, Selasa (24/4/2018), pria yang biasa disapa Igun itu memperkenalkan gadis berkulit eksotis yang bersamanya.

"Namanya Mali, tapi dia punya nama di Indonesia, namanya Melati. Say hi to everyone," ujar Igun sambil memperkenalkan Malisorn.

"Hello, my name is Mali," sahut gadis di sebelah Igun yang tak lain adalah Faye Malisorn.

Igun juga mengungkapkan alasan Malisorn datang ke Indonesia.

"Jadi dia sengaja dateng ke Indonesia untuk ketemu sama aku, karena besok aku juga ada pagelaran tunggal, jadi dia mau support aku besok. Terus juga bakal liburan ke Bali," ungkap Igun.

"So we make be going to Bali with my parents, paham kan, ngertikan?" kata Igun memastikan kepada awak media karena ia menggunakan Bahasa Inggris.

Dalam Bahasa Inggris pula, Igun mengatakan kalau ia bahagia bersama Malisorn.

"My feeling now to with her is happy," pungkas Igun. (Tribunnews.com/Penulis: Gilang Syawal Ajiputra)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Datang ke Indonesia, Faye Malisorn Kekasih Ivan Gunawan Pakai Nama Melati, http://www.tribunnews.com/seleb/2018/04/24/datang-ke-indonesia-faye-malisorn-kekasih-ivan-gunawan-pakai-nama-melati.