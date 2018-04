Soo Sweet! Faye Malisorn Tulis Pesan Khusus untuk Ivan Gunawan Saat di Pesawat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Miss Grand Internasional 2016 asal Thailand Faye Malisorn kembali ke Indonesia, Selasa (24/4/2018).

Ia bertemu kembali dengan desainer kondang Ivan Gunawan alias Igun.

Beberapa jam sebelum tiba di Jakarta, Malisorn menggunggah foto dirinya sedang di atas pesawat.

Ia pun menuliskan caption khsus untuk Igun di Instagram miliknya, faye_malisorn.

”See you soon ka @ivan_gunawan,” tulisnya.

Di hatinya, Igun memang punya tempat tersendiri.

Mengutip Tribunnews.com, Malisorn mengatakan igun adalah sosok yang membuatnya bisa merasa bahagia.

"He's so kind. I'm feel happy to meet him," kata Malisorn saat ditemui di kawasan Jalan Kapten P Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (24/4/2018).