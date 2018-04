Setelah Nikah dengan Malisorn, Ivan Gunawan Bakal Pindah Kewarganegaraan?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada desas desus Ivan Gunawan bakal pindah kewarganegaraan apabila kelak benar-benar menikah dengan Faye Malisorn, model asal Thailand itu.

Namun, Ivan rupanya enggan berpikir sampai sejauh itu. Yang jelas, ada kemungkinan ia tinggal di Bangkok. Tapi, tak menutup kemungkinan pula Malisorn yang mukim di Jakarta atau Bali.

"Ya kalay someday, we getting married, so maybe I can stay in Bangkok or she will stay here, in Bali whenever," ucap Igun, sapaan akrab Ivan, saat ditemui di kawasan Jalan Kapten P Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (24/4/2018).

"Jadi sekarang, jangan ngomongin masalah about married," tegas Igun.

Saat ini, Igun dan Malisorn berencana liburan di Pulau Dewata, Bali. Mereka ingin menikmati suasana pantai berpasir hitam yang sepi. (*)

