Resmi Dilaunching, Telah Hadir Prodi Psikologi di Universitas Muhammadiyah Pontianak

Suasana Acara Talkshow psychologu zaman now and in the future di ruang rapat lantai 3 Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Citizen Reporter

Sekretaris Kegiatan Talkshow

Rizki fitlya, M.Psi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Prodi Psikologi kini telah resmi ada di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Hal ini diungkapkan Ketua panitia kegiatan Riszky Ramadhan, M.A.

"Dalam rangka mengenalkan prodi Psikologi di Universitas Muhamadiyah Pontianak, kami mengadakan acara launching psikologi dengan tema talkshow psikologi jaman now in the future," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Senin (23/04/2018).

Adapun isi kegiatan talkshow itu adalah dengan menghadirkan empat narasumber yaitu lulusan sarjana psikologi yang bekerja diberbagai lini pekerjaan, seperti Kompol Teguh P. N di Polda Kalbar, Joko Susanto di PTPN XIII, Riszky R, Bujang Kurir, dan Rifyal N.H yang merupakan guru BK SMKN 4 Pontianak.

Baca: STIK Muhammadiyah Ajak Masyarakat Giatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Tujuannya, kata dia, adalah pengenalan prodi psikologi Universitas Muhammadiyah Pontianak, Talkshow mengenai peluang kerja lulusan psikologi, dan menjaring lulusan dari SMA, SMK, serta pegawai atau karyawan yang belum melanjutkan pendidikan jenjang S1 untuk ke Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Peserta kegiatan sebanyak 100 org perwakilan dari sekolah, dari beberapa instansi pemerintahan, himpsi, kepolisian dan undangan lainnya.

"Dengan ini agar diketahui masyarakat bahwa sudah ada prodi Psikologi di Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan merupakan program studi psikologi pertama di Kalbar," terangnya.

Untuk pengenalannya, diterangkannya ia bersama tim promosi prodi sudah melakukan promosi di beberapa sekolah.

Dan puncaknya ia dengan mengadakan talkshow bertemakan psychology zaman now and in the future.