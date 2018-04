Polsek Pontianak Barat Ciduk Tersangka Penyalahgunaan Narkotika

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kapolsek Pontianak Barat, Kompol Bermawis bersama anggota Reskrim Polsek Pontianak Barat menggeledah rumah di Jalan TPS ( Pelabuhan rakyat) Gg.Karya Tani, Kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat.

Penggeledahan itu dilakukan berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran narkotika.

"Berawal dari informasi masyarakat bahwa di situ sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, sehingga anggota Reskrim Polsek Pontianak Barat melakukan penyelidikan," katanya, Selasa (24/4/2018).

Dari hasil penyelidikan, pihaknya kemudian melakukan penggerebekan di rumah tersangka, Sabtu (21/4/2018).

"Saat penangkapan tersangka Ja dan Ma sedang berada didalam kamar lantai atas," katanya.

Kapolsek Pontianak Barat, Kompol Bermawis (TRIBUPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA)

"Kemudian anggota melakukan penggeledahan dengan disaksikan satu orang saksi yaitu Pak RT dan ditemukanlah narkotika jenis shabu di dalam kamar tersebut berikut barang bukti lainnya," jelas Kapolsek.

Setelah Tersangka dan barang bukti terkumpul kemudian seluruhnya diamankan di Polsek Pontianak Barat guna proses lebih lanjut.

Kapolsek mengatakan, Ja merupakan pekerja swasta yang lahir tahun 1987.

Sementara Ma merupakan buruh harian lepas kelahiran 1998.

Dari penangkapan keduanya, diamankan pula barang bukti, 2 bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu-sabu.

Juga 1 unit timbangan electronik, 2 bong hisap, 2 handphone, 17 korek api gas, 3 tabung kaca kecil, 10 pipet/pipa minum es (sedotan), 1 sendok/penyiduk yang terbuat dari sedotan yang dipotong bagian ujungnya.

Saat ini kedua tersangka mendekam di tahanan Polsek Pontianak Barat.

Keduanya dikenakan pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) lebih sub pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.