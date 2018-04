Persija Taklukkan Tuan Rumah Tampines Rovers, Ini Jadwal Piala AFC Selanjutnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Persija Jakarta memastikan satu tiket untuk melaju ke fase semifinal Zona Asean dalam ajang Piala AFC 2018.

Kepastian itu didapatkan Persija seusai mengalahgkan Tampines Rovers dalam laga terakhir Grup H Piala AFC 2018dengan skor 4-2 di Stadion Jalan Besar, Singapura, Selasa (24/4/2018).

Persija sudah unggul terlebih dahulu ketika pertandingan memasuki menit ke-21.

Sepakan keras Rezaldi Hehanussa di dalam kotak penalti setelah menerima umpan Riko Simanjuntak tidak bisa ditepis kiper Tampines Rovers, Haikal Hasnol.

23' GOAL! 1-0 @persija_jkt

Rezaldi controls the ball at the far post and converts at the near post. Deserved lead for the away side!#TPRvPSJ #AFCCup2018 pic.twitter.com/WFFHe0XkU4