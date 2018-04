Nungguin Film Avengers Infinity War Sejak Setahun Lalu

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Buat pecinta film action superhero kamu pasti udah tahu dong film besutan Marvel ini? Yup! Apalagi kalau bulan Avengers : Infinity War yang digadang-gadang menjadi film action terbaik tahun ini.

Banyak hal menarik baru yang ditawarkan melalui film ini. Sepeeti ditrailernya kita bisa melihat Captain America (Chris Evans) memamerkan senjata barunya dalam sebuah adegan bersama T'Challa alias Black Panther (Chadwick Boseman).

Masih banyak lagi hal baru yang akan muncul dalam film ini loh! Oh iya, kamu tau gak? Ternyata ada dua anak muda Indonesia yang ikut terlibat dalam penggarapan film ini loh. Mereka adalah Ronny Gani dan Renald Taurusdi.

Ronny Gani berperan sebagai senior animator, sedangkan Renald Taurusdi sebagai creature technical director.

Baca: Tayang Besok! Avengers: Infinity War, Film Superhero Paling Ditunggu

Wah keren ya! Sebenarnya apa ya alasan film ini layak banget buat ditonton? Pendapat kamu sendiri gimana nih sebagai pecinta film Marvel?

Reivicva auliarachman

Ig@reivicca

"Awalnya aku gak suka film-film hero kayak gini. Tapi waktu itu papah ngajak nonton pas aku SD, dan sejak saat itu aku mulai suka film superhero. Dan sampe sekarang makin tergila-gila sampe hp aku isinya foto-foto sama scene movie film marvel penuh di galeri.

Temen juga sering bilang "kenapa sih, suka banget sama film superhero? Kayak cowok aja". I don't know why, but kalau mereka juga ngikutin jalan cerita avengers selama 10 tahun mereka juga bakalan jadi fanatic film marvel kayak aku.

Alasan terakhir adalah karena film-film yang dirilis marvel itu beda dari yang lain apalagi avengers. Mereka itu bukan superhero kuno yang kekuatannya norak, they're sooo cool. Itu sudah terbukti dengan semua rating film yang dirilis marvel.

Menurut aku film ini tuh puncak kejayaan marvel dan tim avengers. Di film ini juga komplit banget superhero nya. Mulai dari yang paling tua Iron man sampe yg paling muda Spiderman. Film ini udah aku tunggu dari setahun yang lalu dan makin gak sabar sejak liat trailer resminya.

Di film infinity war juga aku gak sabar banget liat penampilan-penampilan semua superhero yang berubah 180 derajat! Dan semakin gak sabar liat si Thanos, karena udah ngikutin kisah kelima powerstone nya! Aku juga penasaran siapa yang nanti bakalan bisa ngalahin Thanos? Dan pengen mastiin bener atau nggak kalau Captain america bakalan meninggal di film itu. Sumpah bakalan gak relaa!."