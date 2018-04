MotoGP 2018 - Valentino Rossi Ungkap Asa Jelang Tur Eropa, Dinilai Stres Usai Insiden dengan Marquez

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pebalap tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, sudah waswas jelang MotoGP 2018 memasuki seri Eropa.

Valentino Rossi kembali gagal meraih podium saat balapan MotoGP Americas di Circuit of the Americas, Austin, AS, Senin (23/4/2018) dini hari WIB.

Sembilan kali juara dunia itu hanya mampu finis posisi keempat di belakang Marc Marquez, Maverick Vinales, dan Andrea Iannone.

Rossi lantas membandingkan capaiannya tahun lalu dengan capaiannya musim ini dari tiga seri yang telah berlangsung (Qatar, Argentina, dan Americas).

"Apa yang bisa kami katakan adalah tahun lalu di luar Eropa, saya membuat tiga podium," kata Valentino Rossi dikutip dari Tuttomotoriweb.

Musim lalu, Valentino Rossi mampu finis posisi ketiga di Qatar serta finis posisi kedua di Argentina dan Americas.

Sedangkan musim ini, pebalap tim Movistar Yamaha itu hanya meraih satu podium saat finis posisi ketiga di Sirkuit Internasional Losail, Qatar.

Seri di Eropa memang menjadi mimpi buruk bagi Valentino Rossi musim lalu, dimana dia hanya meraih dua podium (menang di Belanda) dari 10 seri yang berlangsung.

"Tapi ketika kami tiba di Eropa, saya banyak menderita. Tapi tahun ini kami berharap untuk menjadi kuat di sana, tahun ini saya lebih bersenang-senang dengan motor," ujar The Doctor.

Pebalap Italia itu juga mengakui bahwa motor Maverick Vinales lebih cepat ketimbang tunggangannya.