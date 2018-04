Eks Manajer Valentino Rossi Juluki Marc Marquez 'Grizzly' Usai GP Americas, Apa Maknanya?

Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengangkat kedua tangannya sebagai bentuk selebrasinya seusai memenangi balapan MotoGP Americas 2018 di Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat, Minggu (22/4/2018).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Eks manajer Valentino Rossi, Carlo Pernat, memuji performa Marc Marquez pada balapan seri ketiga MotoGP Americas, Senin (23/4/2018) dini hari WIB.

Seperti diketahui, pebalap Repsol Honda itu kembali menegaskan dominasinya di Circuit of the Americas (COTA), Austin, AS, usai kembali keluar sebagai pemenang.

Marc Marquez berhasil menjadi pebalap pertama yang melewati garis finis seusai mengungguli Maverick Vinales (Movistar Yamaha) dan Andrea Iannone (Suzuki Ecstar).

Atas performanya tersebut, Carlo Pernat menyebut Marquez seperti seekor beruang grizzly yang diusik.

"Ada pepatah lama yang terdengar seperti 'jangan menggaruk beruang ketika dia gelisah' dan itu hampir seperti apa yang kita lihat dari Marquez dengan tiga perempat dari paddock yang tidak mendukungnya, dia menjadi grizzly (beruang)," kata Carlo Pernat dikutip BolaSport.com dari GPOne.

Baca: Klasemen MotoGP Pasca GP Americas 2018 - Marc Marquez Tempel Ketat Andrea Dovisiozo

Marquez datang ke Amerika Serikat dengan tekanan besar usai mendapat kecaman atas aksi agresif yang ditunjukkannya saat balapan MotoGP Argentina.

Pernat menyebut bahwa anggapan negatif terhadap Marquez menjadi salah satu motivasi pebalap kelahiran Cervera itu memenangkan balapan.

"Dia 100 persen termotivasi dan menunjukkan kepada semua orang bagaimana dia melakukannya dan membuktikan bahwa dia yang terkuat. Saya angkat topi padanya," ujar pria yang kini merupakan manajer Andrea Iannone itu.

Baca: MotoGP Americas 2018 – Marc Marquez Rajai COTA

Kemenangan di Austin akhir pekan kemarin merupakan kemenangan keenam Marc Marquez di COTA.

Hasil tersebut juga menjadikan Marquez sebagai satu-satunya pebalap MotoGP yang memenangi balapan pada trek yang masuk kalender kejuaraan pada 2013.

Selain itu, kemenangan itu berharga bagi Marquez karena merupakan kemenangan perdana musim ini.

* Artikel ini telah tayang di juara.net dengan judul "julukan Baru Marc Marquez Seusai Balapan MotoGP Americas". Berikut linknya: https://juara.bolasport.com/read/balap/motogp/1825668-julukan-baru-marc-marquez-seusai-balapan-motogp-americas