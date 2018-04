Bikin Heboh! 7 Artis Indonesia Ini Foto Bareng Artis Hollywood

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sama-sama menjadi public figure, bukan enggak mungkin dua seleb yang datang dari negara berbeda bisa bertemu bahkan foto bareng.

Seperti itu juga yang terjadi pada beberapa seleb Indonesia ini.

Datang ke acara luar negeri atau bertemu saat liburan di luar negeri, sehingga punya kesempatan untuk berkenalan dan berfoto bareng seleb Hollywood.

Mana yang jadi favoritmu?





Nicholas Saputra - Eddie Redmayne

Kira-kira begini jadinya kalau dua aktor berbakat dan juga keren bertemu dan foto bareng. Beberapa waktu lalu, Nicholas Saputra menghadiri acara peluncuran sebuah produk jam di Palazzo Pisani Moretta, Venice, Italia.

Di sana ia bertemu aktor yang main dalam film The Theory of Everything, Eddie Redmayne. Siapa favorit kamu di antara keduanya?

Dian Sastrowardoyo - Robert Pattinson

Selfie dua seleb ini juga sempat bikin heboh. Dian Sastro bertemu dengan Robert Pattinson dalam acara Festival Film Cannes 2012 di Perancis.

Meski begitu, Dian mengaku enggak nge-fans sama Robert yang terkenal lewat perannya sebagai Edward Cullen di Twilight Saga, tapi dia senang bisa mendapat kesempatan selfiebareng Robert.