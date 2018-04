Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hallo Tribun, saya mau bertanya, berapakah besaran iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Penyelenggara Negara? Terimakasih

Iuran Sebesar Lima Persen

Terimakasih juga sudah bertanya, iuran sebesar 5% dengan pembagian besaran iuran 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen ditanggung oleh pekerja.

Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan sebagai dasar perhitungan iuran sebesar Rp 8 juta.

Iuran tersebut sudah menanggung jaminan kesehatan bagi pekerja, istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah maksimal 5 orang.

Jika pekerja ingin mendaftarkan anggota keluarga lain, misalnya anak ke empat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua iurannya sebesar 1 persen dari gaji peserta PPU per orang per bulan.

Namun pekerja harus memberikan surat kuasa kepada pemberi kerja untuk melakukan pemotongan tambahan iuran dan menyetorkan kepada BPJS kesehatan.

Di luar anggota keluarga lain di atas, pekerjaan dapat mendaftarkannya sebagai peserta perorangan dengan besaran iuran :

a. Rp 80 ribu per orang per bulan atas hak perawatan kelas I

b. Rp 51 ribu per orang per bulan atas hak perawatan kelas II

c. Rp 25,5 ribu per orang per bulan atas hak perawatan kelas III

Dwi Restianti

Kabid SDM UKP BPJS Kesehatan Kota Pontianak