Sembilan Tuntutan Driver Gojek, Satu di Antaranya Soal Asuransi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA

Sejumlah driver Go Jek mendatangi kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat,Jalan A Yani, Pontianak, Senin (23/4/2018) 10.30 WIB. Sedikitnya ada 9 poin utama tuntutan yang disampaikan dalam gerakan aksi 234 rider ojek online Indonesia di Pontianak, satu di antaranya tentang rasionalisasi tarif dasar per kilo meter dikembalikan seperti awal 2015 silam sebesar Rp 4 ribu yang saat ini Rp 2 ribu per kilo meter. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA