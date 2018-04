LIVE STREAMING Final Indonesian Idol! Penentuan Idola Baru, Maria atau Abdul?

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ajang pencarian bakat Indonesian Idol akan memasuki babak puncak.

Malam puncaknya itu dikemas dalam acara 'Result and Reunion Show' yang digelar, Senin (23/4/2018) pukul 21.00 WIB.

Ajang pencarian bakat menyanyi yang ditayangkan secara live di RCTI itu akan melahirkan seorang idola Indonesia yang baru.

Persaingan antara Maria Simorangkir dan Ahmad Abdul di babak grand final bisa dibilang sangat ketat.

Keduanya telah memberikan kemampuan terbaik mereka di babak grand final yang telah diselenggarakan, Senin (16/4/2018) lalu.

Kini, nasib mereka berada di vote pendukung.

