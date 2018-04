Harapan Viking Persib Club Saat Tampilkan Koreo 'Superman' di Laga Persib vs Borneo FC

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Satu di antara kelompok terbesar dari bobotoh Persib Bandung, Viking Persib Club (VPC), kembali menyajikan kreativitas ketika mendukung Persib Bandung di laga kandang terakhirnya.

Aksi kreatif dari Viking Persib Club ditunjukkan kala Persib Bandung menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (21/4/2018) lalu.

Menjelang sepak mula babak pertama, Viking yang berada di tribune timur melibatkan ribuan bobotoh lain untuk bersama-sama melakukan tifo dengan kertas berwarna.

Kertas-kertas berwarna tersebut membentuk suatu pola tersendiri di atas tribune stadion berkapasitas 38 ribu penonton itu.

Pada laga sebelumnya VPC menampilkan tifo 3 dimensi dengan sosok pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomez sebagai objeknya.

Kali ini pada laga kontra Borneo FC, tim kreatif VPC menampilkan sosok tokoh fiksi superhero milik Detective Comic (DC), Superman, sebagai objeknya.

Dilansir dari laman vikingpersib.co.id, tim kreatif VPC juga menyertakan pesan yang dapat menguatkan mental tim besutan Mario Gomez itu.

'Persib you're much stronger than you think you are, trust me' atau 'Persib kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikir, percaya pada kami', merupakan pesan yang disusupkan Viking kepada para Pangeran Biru.

Dirigen VPC, Yana Umar, menjelaskan alasan di balik koreo 'Superman' itu.

"Yang harus dilihat bukan pada objek gambarnya, melainkan pada pesannya, kami ingin memberikan pesan di setiap koreografi yang kami tampilkan," kata Yana.

"Sebelumnya kan gambar Mario Gomez, sekarang menampilkan gambar Superman dengan harapan semua pemain Persib kuat seperti Superman," ujar Yana menambahkan.

Yana memiliki harapan pesan yang disampaikan Viking melalui koreografi tersebut bisa dimaknai oleh para pemain Persib.

"Paling tidak memotivasi mereka dalam menghadapi setiap pertandingan," tutur Yana menyudahi.

