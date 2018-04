Sosok Kartini Penyemangat Perempuan Indonesia

Citizen Reporter

Menteri Pemberdayaan Mahasiswa BEM Fisip Untan, Nurhayati

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Indonesia pada tanggal 21 April 2018, memperingati Hari Kartini.

Peringatan ini setiap tahunnya dilakukan oleh Indonesia, untuk memperingati hari lahir

Raden Adjeng (RA) Kartini.

Sejumlah perempuan pun memiliki makna tersendiri terhadap hari kartini.

Menteri Pemberdayaan Mahasiswa BEM Fisip Untan, Nurhayati menilai, Kartini adalah salah satu sosok yang dapat memberikan semangat bagi perempuan Indonesia untuk dapat berkembang lebih baik pada berbagai sektor.

"Bisa memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh perempuan Indonesia untuk terus belajar dan lebih produktif lagi. Mudah-mudahan perempuan Indonesia sehat sejahtera semuanya," ujarnya.

Lanjutnya, Kartini merupakan sosok yang memiliki pemikiran jauh lebih maju dibandingkan dengan zamannya.

Hal ini pun dapat menjadi salah satu pembelajaran penting bagi perempuan Indonesia, untuk turut menyumbangkan pemikirannya bagi kemajuan bangsa.

"Raden Ajeng Kartini itu berfikir out of the box. Dia melakukan penjangkauan pemikiran di luar zamannya. Di luar tradisi di luar kultur yang menjunjungnya. Ini menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi seluruh perempuan Indonesia," ujarnya.

Nilai-nilai idealisme juga dapat dipelajari melalui tokoh Kartini.

Kartini pun mengajarkan agar setiap orang berhak untuk memiliki, menyumbangkan, dan mengembangkan pemikirannya tanpa disusupi kepentingan.

"Kartini juga menjadi salah satu tokoh yang taat dalam hal agama. Untuk itu, sudah seharusnya perempuan Indonesia banyak belajar dari pejuang emansipasi era kolonial ini," sambungnya.