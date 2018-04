Polisi Kawal Distribusi Soal UN SMPN 3 Semparuk

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Pengambilan naskah soal Ujian Nasional (UN) dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sambas menuju SMPN 3 Semparuk berjalan aman dan lancar.

Sebanyak 14 paket soal UN, dikawal anggota Polsek Semparuk, Bripka Joko S bersama Kepala Sekolah SMPN 3 Semparuk, hingga sampai ke tempat tujuan tanpa adanya kendala, pada Kamis(19/4/2018).

Kepala Sekolah SMPN 3 Semparuk, Jumirin yang juga selaku Ketua Sub Rayon 07 Semparuk, menjelaskan tujuan pengawalan dan pengamanan naskah soal Ujian Nasional tingkat SMP tersebut, sangat penting.

(Baca: Hadapi Debat Publik Cawabup, Mochrizal: Tak Ada Persiapan Khusus )

"Karena naskah Ujian Nasional ini termasuk dokumen negara yang sifatnya sangat rahasia. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diingankan, perlu pengawalan yang ketat dari pihak kepolisian, khususnya Polsek Semparuk. Kami pihak sekolah mengucapkan terimakasih kepada Kapolsek Semparuk bersama jajarannya, yang telah bersedia dalam melakukan pengamanan naskah Ujian Nasional," ungkapnya, Minggu (22/4/2018).

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to tribunpontianak+unsubscribe@googlegroups.com.