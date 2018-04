Nunuzoo Sampaikan Pesan untuk Budak Pontianak di Generations Zaman Now

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Selebram komedi dakwah, Nurul Azka membuat suasana seminar Generations Zaman Now meriah.

Seminar Generations Zaman Now dengan tema How to Master Your Skill itu digelar Baitulmaal Munzalan Indonesia di IKIP PGRI Pontianak, Minggu (22/4/2018).

Nurul Azka, gadis kelahiran Jakarta, akhir-akhir ini hits dengan video komedi dakwahnya.

Saat menjadi pembicara di seminar, pemilik akun instagram @nunuzoo ini mengawali dengan guyonan berbahasa Melayu.

"Kamek, budak pontianak, wahai saudaraku,, iye ke..," ujarnya disambut tawa yang hadir.

Gadis yang sering disapa nunuzo ini menceritakan, dirinya membuat video berawal dari SMA.

Tema dari video dakwahnya menyangkut cara hidup bahagia, jomblo, fans kpopers dengan aksi kocaknya.

Pada kesempatan itu, Nunuzoo mengajak pemuda-pemudi pontianak untuk berdakwah mencari ridho Allah.

"Jangan tunggu benar baru berdakwah tetapi berdakwah sambil memperbaiki diri,tujuan gue buat video dakwah komedi itu hanya semata untuk mencari ridho ilahi," katanya.

Nunuzoo juga berpesan kepada anak-anak pontianak jangan pacaran, tetap berkarya, perbaiki diri dan perbanyak pengalaman. (Chairul Rijal Fitriandi)