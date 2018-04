MotoGP 2018 - Valentino Rossi Optimis Jelang Race MotoGP Americas, Marc Marques Komentari Hukumannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pebalap tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, tetap memandang positif hasil sesi kualifikasi GP Americas, Minggu (22/4/2018) dini hari WIB.

Pada sesi yang berlangsung di Circuit of the Americas, Austin, AS, Valentino Rossi berada di posisi kelima.

Sembilan kali juara dunia itu hanya mampu mencatatkan waktu putaran 2,04,229 detik.

Meski demikan, Valentino Rossi mengaku tetap puas akan menjalani balapan hari Minggu dari baris kedua.

"Saya cukup puas tentang dua hari ini (Jumat dan Sabtu), karena saya cepat sepanjang waktu dan saya merasa nyaman dengan motor. Kami bekerja dengan cara yang baik," kata Valentino Rossi dikutip BolaSport.com dari situs tim Yamaha.

Tandem Maverick Vinales itu mengungkapkan bahwa dirinya memiliki potensi memulai balapan dari baris depan.

"Saya pikir saya memiliki potensi untuk memulai balapan dari baris depan, tapi saya tidak cukup cepat," ujar Valentino Rossi.

"Bagaimanapun, mulai dari lima besar adalah bagus untuk balapan besok. Sekarang kami harus memperbaiki beberapa detail kecil dan kami juga harus berharap bahwa besok kami memiliki sinar matahari dan balapan kering."

Pole position MotoGP Americas sendiri akhirnya menjadi milik Maverick Vinales usai Marc Marquez mendapat hukuman akibat memperlambat racing line kompatriotnya tersebut.

Adapun Andrea Iannone (Suzuki Ecstar) dan Johann Zarco (Yamaha Tech3) menemani Vinales di baris terdepan.