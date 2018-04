Isi Seminar Generations Zaman Now, Ini Pesan Nunuzo Pada Pemuda Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Selebgram komedi dakwah Nurul Azka atau yang akrab disapa Nunuzo, hadir sebagai pembicara dalam seminar Generations Zaman Now yang diadakan oleh Baitulmaal Munzalan Indonesia di aula IKIP-PGRI Pontianak, Jalan Ilham, Minggu (22/04 /2018).

Dalam seminar yang mengangkat tema How to Master Your Skill tersebut Nunuzo menyampaikan beberapa pesan kepada generasi muda Pontianak.

(Baca: Program Inovatif Karolin-Gidot Sentuh Langsung Kebutuhan Rumah Tangga )

Nunuzo berpesan agar para muda mudi Pontianak tidak berpacaran, melainkan tetap berkarya, perbaiki diri dan perbanyak pengalaman.

"Berdakwahlah, karena dengan berdakwah kamu akan menjadi orang yang beruntung dan disayang Allah," pesannnya kepada muda mudi Pontianak.