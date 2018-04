Hermanto Lim Siap Hadapi Debat Cawabup Mempawah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Calon Wakil Bupati Mempawah nomor urut satu Hermanto Lim mengaku telah siap menghadapi debat kandidat cawabup mempawah yang akan di gelar pada Rabu, (25/4/2018) mendatang.

"Sah mempersiapkan diri untuk menghadapi panya telaggung debat nanti. Sebagaimana aturan perundang undangan yang mengatur bahwa tugas pokok wakil bupati itu membantu bupati dalam menjalankan pemerintahan," ujarnya, Minggu (22/4/2018).

(Baca: Tonton Videonya! Asyik Bermesraan di Perkebunan, Pasangan Muda Terciduk Warga )

Dirinya mengatakan mengenai tema debat yang telah ditetapkan oleh KPU yakni tata kelola pemerintahan dan pengembangan potensi daerah. Menurutnya tata kelola pemerintah yang baik harus menetapkan pejabat sesuai dengan keahlian masing-masing.

"Istilahnya itu right man on the right place. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan dan mengevaluasi para ASN apakah sudah sesuai dengan keahlian atau belum," ujarnya.

(Baca: Empat Varian Luwak White Koffie, Ada Kopi Murni Hingga Gula Tebu )

Saat disinggung soal potensi daerah, pengusaha asal sungai pinyuh ini juga menjelaskan potensi pariwisata di kabupaten mempawah yang selama ini belum begitu maksimal terkelola dan dipromosikan.

"kita punya even budaya yang cukup banyak seperti robo robo, cap go meh, dan gawai yang harus kita kembangkan untuk menarik minat para wisatawan hadir ke kabupaten mempawah," ujarnya.