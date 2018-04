Baitulmaal Munzalan Indonesia Gelar Seminar Generations Zaman Now, Ini Selebgram yang Hadir

Citizen reporter

Pasukan Amal Soleh Baitulmaal Munzalan Indonesia, Chairul Rijal Fitriandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Muda mudi Pontianak memadati aula IKIP-PGRI Pontianak di Jalan Ilham untuk menghadiri acara seminar Generations Zaman Now, Minggu (22/4/2018).

Seminar yang mengangkat tema How to Master Your Skill tersebut, diselenggarakan oleh Baitulmaal Munzalan Indonesia dengan mendatangi tamu selebram komedi dakwah yaitu Nurul Azka.

Gadis kelahiran Jakarta yang biasa disapa Nunuzo itu, akhir-akhir ini hits dengan video komedi dakwahnya di instagram pribadi @nunuzoo milik nya.

Mengawali sambutannya dengan menggunakan guyonan bahasa Melayu khas Pontianak, Nunuzo disambut gelak tawa peserta.

"Kamek budak Pontianak, wahai saudaraku. Iye ke, " ujar selebgram yang memiliki followers 500k itu.

Nunuzo mengaku bahwa ia mulai membuat video sejak SMA, tema yang ia ambil dari videomaker dakwahnya menyangkut cara hidup bahagia, jomblo, fans kpopers yang diiringi aksi kocaknya.

Di pembicaraan terakhirnya, Nunuzoo mengajak pemuda-pemudi Pontianak untuk berdakwah mencari ridho Allah.

"Jangan tunggu benar baru berdakwah tetapi berdakwah sambil memperbaiki diri, tujuan gue buat video dakwah komedi itu hanya semata untuk mencari ridho ilahi" ujar videomaker komedi dakwah itu.

Nunuzoo berpesan kepada anak-anak Pontianak untuk tidak berpacaran melainkan tetap berkarya, perbaiki diri dan perbanyak pengalaman.

"Berdakwahlah, karena dengan berdakwah kamu akan menjadi orang yang beruntung dan disayang Alloh," pesannnya kepada muda mudi Pontianak.