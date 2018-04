MotoGP 2018 - Valentino Rossi Galau Jelang GP Americas, Ternyata Ini Pemicunya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pebalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi, cukup puas dengan hasil sesi latihan bebas MotoGP Americas 2018 yang digelar pada Jumat (20/4/2018) siang waktu setempat atau Sabtu dini hari WIB.

Pada sesi latihan bebas pertama (free practice/FP) yang digelar di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat, pebalap yang kerap disapa The Doctor tersebut berhasil finis di urutan kedua dengan catatan waktu 2 menit 5.926 detik.

Catatan waktu Rossi hanya terpaut, 0,396 detik dari Marc Marquez (Repsol Honda) yang menjadi pebalap tercepat pada latihan bebas pertama.

Pada sesi latihan bebas berikutnya, Rossi justru menurun posisinya.

Baca: MotoGP Americas 2018 - Marc Marquez Pecundangi Valentino Rossi di Sesi Latihan Bebas

Pada sesi latihan bebas kedua, Rossi menempati peringkat keempat dengan catatan waktu terbaik 2 menit 4.863 detik.

Bagi pebalap Italia berusia 39 tahun tersebut, hasil ini cukup memuaskan karena Rossi dan Yamaha akhirnya menemukan solusi untuk masalah akselerasi mereka.

"Ya itu hari yang positif karena saya cukup cepat di kedua sesi latihan bebas. Saya merasa senang dengan motor," kata Rossi dikutip BolaSport.com dari MotoGP.

"Kami banyak bekerja untuk meningkatkan akselerasi. Kami mencoba sesuatu yang berbeda dan lebih baik. Saya cukup senang tentang ini," lanjutnya.

Baca: Tutup Telinga Soal Insiden dengan Rossi, Marc Marquez Sambut MotoGP Americas Dengan Cara Ini

Walaupun merasa senang dengan bagian akselerasi, Rossi tidak memungkiri jika dirinya masih dibuat bimbang terkait salah satu onderdil motornya.

"Bagi saya, tanda tanya besar saat ini adalah tentang ban, terutama bagian belakang. Kami memiliki minimal dua opsi untuk bagian belakang dan dua opsi pula untuk bagian depan," tutur The Doctor.

"Sepertinya ramalan cuaca besok (sesi kualifikasi) dinilai tidak panas. Takutnya, kami tidak memiliki cukup waktu untuk memahami dengan baik, sehingga akan sangat penting untuk membuat pilihan yang tepat," ucap Rossi lagi.