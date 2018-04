Mahasiswa Kedokteran Untan Lembaga Penelitian Ini Telurkan Banyak Karya Besar di Tenaga Medis

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kalbar seakan tak pernah kehabisan putra-putri terbaik. Karya-karya besar nan membanggakan, kerap dihadirkan.

Seperti yang diukir oleh para mahasiswa di lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (Untan).

Khususnya yang tergabung di Lembaga Penelitian dan Pengkajian Miracle Young Researchcer Asociation Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (LPP MYRSA FK Untan).

"Sejauh ini, prestasi yang berhasil kami capai bisa dibilang sangat baik. Bahkan sampai ke level internasional," ujar Ketua LPP MYRSA FK Untan, Muhammad Nur Taufiq (20), Sabtu (21/04/2018).

Banyak produk-produk medis yang berhasil diciptakannya di bawah payung organisasi intra kampus ini.

Beberapa di antaranya, bahkan sudah mendapatkan pengakuan internasional.

Ia menyebutkan beberapa di antaranya. Seperti softlens khusus bagi penderita warna hasil karyanya, yang berhasil meraih juara 2 kategori Silver Sub Spesialis Special Need dari International Exebition for Young Inventor (IEYI) di Taiwan, 2015 silam.

Dengan softlens tersebut, penderita buta warna dapat melihat objek layaknya mata normal. Sehingga benar-benar mengatasi masalah pencitraan warna yang dialami penderita buta warna.

Karya-karya besar itupun menunjukkan bahwa bakat-bakat besar juga dimiliki para medis muda di lingkungan kampus kedokteran Untan. Menghadirkan berbagai inovasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan terkait dengan dunia medis.