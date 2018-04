Live Streaming Final IBL Pelita Jaya Vs Satria Muda! Sementara Pelita Jaya Unggul

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kompetisi Indonesian Basketball League ( IBL) Pertalite 2017-2018 memasuki laga pamungkas.

Dua tim, yakni Pelita Jaya Jakarta dan Satria Muda Pertamina Jakarta, melakoni laga final yang juga merupakan ulangan partai puncak pada musim lalu.

Laga final ini dapat ditonton secara live streaming channel YouTube IBL TV di link berikut;

Link: Final IBL Pelita Jaya Vs Satria Muda

Musim lalu, Pelita Jaya sukses memutus periode puasa gelar juara mereka yang telah berjalan selama 26 tahun.

Skuat besutan Johannis Winar itu tampil sebagai kampiun setelah mengalahkan Satria Muda dengan skor 2-1.

Menariknya, kemenangan terakhir Pelita Jaya diraih di markas Satria Muda, Britama Arena.

Musim ini, keadaan berbalik. Tak lagi seperti musim lalu, ketika Pelita Jaya hanya mendapat jatah satu laga kandang, kali ini mereka akan bermain di markas sendiri sebanyak dua kali.

Berdasarkan jadwal yang dirilis IBL, gim pertama final dimainkan di Britama Arena pada, Kamis (19/4/2018).

Sementara itu, gim kedua bakal digelar di Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro (GMSB) pada Sabtu (21/4/2018).

Adapun gim ketiga akan dimainkan di GMSB kembali pada Minggu (22/4/2018), jika diperlukan. (*)

