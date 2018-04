Bikin Sedih, Top DJ Kondang ini Meninggal Dunia Secara Misterius

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Top DJ terkenal, Tim Bergling atau Avicii dikabarkan meninggal dunia.

Avicii meninggal dunia diumur yang masih cukup muda yakni 28 tahun. Produsernya menemukan Avicii meninggal dunia di Muscat Oman, Jumat (19/4/2018) kemarin.

Avicii dikenal dengan musik EDM nya yang berjudul Wake Me Up and Levels and Hey Brother.

Baca: Jawaban Anak SD Diminta Gambar Segitiga Sama Kaki yang Bikin Terpingkal-pingkal

Dilansir Daily Mail beberapa hari sebelumnya, DJ ini sempat berfoto bersama dengan fansnya di Pantai Luxury Beach Resort, tampak ia berpose dengan fans wanita.

Seperti diketahui DJ ini pernah bermasalah dengan alkohol dan obat-obatan.

"Kami mengumumkan bahwa telah kehilangan Tim Bergling, atau biasa dipanghil Avicii," Ucapnya juru bicaranya.

Tidak ada penjelasan detail mengenai DJ terkenal ini.

Baca: Hasil FP2 MotoGP Americas 2018 - Marquez Jatuh, Iannone Tercepat, Rossi Melorot

Sebelumnya diketahui DJ ini melakukan operasi pegangkatan gallbladder and appendix tahun 2014 lalu.

Avicii sempat berada di peringkat ke-3 DJ dunia di daftar tahunan DJ Magazine Top 100 DJs pada tahun 2012 dan 2013.

Selamat jalan Avicii, semoga karyamu terus dikenang