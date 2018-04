Belantika Musik Kembali Berduka, Miliuner DJ Avicii Meninggal di Usia Muda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar duka datang dari belantika musik internasional.

Produser dan DJ Avicii ditemukan meninggal dunia dalam usia 28 tahun di Muscat, Oman, Jumat (21/4/2018).

Semasa hidupnya, pemilik nama asli Tim Bergling ini telah berkiprah di dunia musik sejak 2009 silam.

Namun, Avicii meraih popularitasnya pada 2011.

Ia menjadi bintang EDM besar pertama lewat hit Levels.

Hit tersebut mengambil sampel dari lagu milik Etta James bertajuk Something's Got a Hold on Me dan lagu milik Flo Rida, Good Feeling.

Sejak saat itu, DJ asal Swedia ini bertransformasi menjadi wajah bagi musik EDM dan tampil di lebih dari 300 pertunjukan pada tahun yang sama dan tahun berikutnya.

Lagu Levels turut mengantar Avicii mendapatkan nominasi Grammy untuk Best Dance Recording.