Polres Landak Grebek Tempat Pembuat Miras Jenis Arak di Jelimpo

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Tim gabungan Polres Landak mengrebek tempat pembuat Minuman Keras (Miras) jenis arak putih di Dusun Karangan Mas, Desa Tubang Raeng, Kecamatan Jelimpo pada Rabu (18/4/2018).

Tim yang dipimpin oleh Kabag Ops Kompol Sri Haryanto ini, awalnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Dusun Karangan Mas ada orang yang membuat Miras jenis arak putih.

Kemudian dilakukan penyelidikan dan pemantauan ke lapangan, dan dari hasil penyelidikan ditemukan lokasi yang dimaksud.

Sehingga dilakukan pengerebekan dan penangkapan pelaku sebagai pemilik.

"Pemiliknya adalah BA (50), dia membuat arak di belakang rumahnya. Saat penggeledahan kita panggil Kepala Dusun untuk menyaksikan," ujar Kapolres Landak AKBP Bowo Gede Imantio melalui Kasat Narkoba Iptu Pandia pada Jumat (20/4/2018).

Dijelas Iptu Pandia yang kasus ini akan ditanggani oleh Sat Narkoba, ketika diamankan BA tidak bisa mengelak. Karena di belakang rumahnya tersebut ditemukan perlatan dan bahanbahan membuat miras jenis arak. Serta sisa arak putih dalam drum kecil," terangnya.

Kemudian barang bukti lain yang ditemukan, 1 dandang alumunium, 1 tutup dandang, 2 batang kayu bakar, 1 buah sulingan arak, 1 buah ken berisikan permentasi arak, 1 buah tong warna biru berisikan arak putih, 1 buah kantong yang berisikan ragi, 10 buah drum fermentasi.



Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Landak. "Pelaku akan dikenakan Pasal 120 ayat 1 UU RI No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian atau Pasal 106 UU RI No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan atau pasal 137 ayat 1 UU RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan," tutupnya (alf).