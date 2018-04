Keren Nih! Intip Yuks Profil Pendidikan dan Riwayat Jabatan Wakapolda Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Polda Kalbar belum genap sebulan ini telah dipimpin oleh seorang Wakil Kepala yang adalah sosok seorang wanita.

Siapa dia sebenarnya? Berikut profil yang berhasil dirangkum Tribun Pontianak.

Nama : Brigjen Pol Dra. Sri Handayani, M.H

Kelahiran : Solo, 14 April 1962

Pendidikan Polri :

-Lettu Pol (Iptu) pada 1 Oktober 1986

-Kapten Pol (AKP) pada 30 Oktober 1992

-Mayor Pol (Kompol) pada 1 April 1998

-AKBP pada 1 Januari 2002

-Kombes Pol pada 1 Januari 2011

-Brigjen Pol pada 25 Oktober 2016

Riwayat Jabatan :

-Pama Pada Subditbinjas Ditpers Polri pada 30 September 1986

-Paur Subbag Binsis Subdit Binjas Ditpers Polri pada 19 Juni 1987

-Paur Subbag Anev Bag Polwan Subdit Minpers Polri pada 22 Agustus 1996

-Kabag Tajas Bag Harkat Subdit Binjas Ditminpers Polri pada 25 September 1997

-Kabag Wat Ditpers Polda Metro Jaya pada 23 Mei 2001

-Waka Polres Metro Jaksel pada 27 Februari 2003

-Kasubbag Prolat Bag Bang Pers SDM Polri pada 30 Desember 2004

-Kabag Binkar Polda Jateng pada 5 Juli 2005

-Kapolres Sragen Polda Jateng pada 3 Oktober 2006

-Kapolres Karanganyar Polda Jateng pada 13 Februari 2009

-Waka Sepolwan Lemdiklat Polri pada 17 Oktober 2009 hingga 5 Agustus 2010./

-Ka Sepolwan Lemdikpol pada 11 November 2010

-Analisis Kebijakan Madya Lemdiklat (Dalam Rangka Lemhanas) pada 2014-2016

-Analisis Kebijakan Madya Bid Gadikwa Robindiklat Polri pada 2014-2016

-Kasat Manggala Praja IPDN pada 2016

-Kasetukpa Lemdiklat Polri pada 23 September 2016

-Waka Polda Kalbar pada 21 Maret 2018-sekarang

Penugasan Keluar Negeri :

-Thailand : Supervisory Criminal Investigators Course pada 13 Februari-23 Maret 2012

-Kanada : Pertemuan Tahunan Polwan Sedunia (IAWP) pada 9-13 September 2012

-Thailand : Leadership For Women In Law Enforcement Course : Sesion 2 pada 25 Februari-1 Maret 2013

-Afrika Selatan : Attended the 51th IAWP 2013 Training Conference, Durban, Afrika Selatan pada 22-26 September 2013

-Denmark : SSLN Lemhanas pada 2014.