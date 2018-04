Jelajah Alam Trabas Pantai Tengkuyung Bukti Ketangguhan Honda CRF150L

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Banyaknya model-model baru sepeda motor Honda khususnya trail, seiring dengan bertambahnya jumlah pencinta sepeda motor trail bertambah yang membentuk komunitas-komunitas baru juga semakin bertambah.

Oleh karena itu kata Manager Marketing Astra Motor Suryanto Wirawan pihak AHM dan Astra Motor ingin menyambut baik komunitas trail yang sudah ada maupun baru dapat bersinergi dalam kegiatan adventure melalui Jelajah alam Honda CRF 150L.

“Para riders trail juga merupakan bagian keluarga besar motor. kami mengucapkan banyak terima kasih atas kuatnya tali persaudaraan sesama riders trail pontianak, ” ungkap Suryanto, Jumat (2/4/2018).

All New Honda CRF dibekali desain dan performa mesin motor on-off sport sejati bisa memberikan pengalaman petualangan melebihi ekspentasi pengendaranya.

Motor ini mampu menaklukkan tantangan doi segala kondisi medan sehingga memberikan kebebasan pengendaranya untuk menikmati segala petualangan.

“Dipakai di On Road (jalan raya) tadi stabil juga, tarikan mesinnya juga oke apalagi suspensi nya oke untuk off road dan on road, “ ujar Benny, salah satu peserta dan juga sebagai pengurus pengda IMI Kalbar.

Kawasan bibir pantai Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Kubu Raya memang masih menyimpan potensi alam yang menjanjikan, apalagi masih banyak nya hutan bakau yang masih alami tersimpan di dalam nya. Belum lagi jalur-jalur alami saat menuju lokasi pantai yang belum tersedia.

Hal ini membuat para rider Honda CRF 150L dan komunitas Trail untuk membuktikan tantangan jalur hutan bakau menuju kawasan Pantai Tengkuyung yang berlokasi kecamatan Teluk Pak Kedai Kabupaten Kubu Raya beberapa waktu lalu.