Ikuti Kartini Run Honda dan Kontes Selfie, Berhadiah Jutaan Rupiah Loh

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Memperingati Hari Kartini, Honda Motor Area Ketapang menggelar Kartini Run di Kota Ketapang.

Supervisor Area Ketapang, Adrian Arlim mengajak semua peserta ikutan acara @3kkartinirun 22 April mendatang.

"Kabar gembira kita dari Honda ada lomba selfie contest dan photo booth group. Caranya Gampang banget guys, khusus buat kalian yang ikutan, cukup SHARE foto kalian dengan Upload ke instagram masing-masing dengan cantumkan #3Krunketapang #PCXKetapang," ujar Adrian, Jumat (20/4/2018).

Untuk pemenang dari lomba selfie contest hanya dipilih 3 orang yang likenya terbanyak ya. Begitu juga untuk photo booth grup contest minimal 2 orang diambil 3 like terbanyak. "Pemenangnya akan kita undi pada tanggal 29 April di citimall Ketapang.

Adapun Hadiah nya

photobooth :

Juara 1 : 1.000.000

Juara 2 : 750.000

Juara 3 : 500.000

selfie :

Juara 1 : 500.000

Juara 2 : 300.000

Juara 3 : 200.000

Buruan DAFTAR @3kkartinirun ketapang dan ikutan LOMBA SELFIE CONTEST dan PHOTO BOOTH GROUP Dari HONDA nya!

DAPAT SEHAT LARINYA RAIH HADIAH Dari HONDA Nya

Come On Join Us Guys! Salam Satu Hati