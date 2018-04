Tampil Gemilang Bersama Liverpool, Mohamed Salah Sindir Chelsea

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemain sayap Liverpool asal Mesir, Mohamed Salah, melayangkan sindiran keras terhadap Chelsea yang menjadi mantan klubnya.

Mohamed Salah tampil ganas bersama Liverpool dengan mencetak 30 gol di Liga Inggris musim ini.

Secara total, Salah telah mencetak 40 gol di semua kompetisi sejauh ini.

Hal ini tentu berbeda dengan yang ia alami saat masih membela Chelsea dengan hanya menorehkan dua gol dari 19 laga.

Baca: Digoda Tata Janeta jadi Korban Pelakor, Netter Salah Fokus pada Berlian Maia Estianty

Baca: Kisah Mengharukan Kakak Beradik yang Bertemu Setelah 70 Tahun Terpisah Akibat Perang

"Saya tahu sejak awal bahwa saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda dan spesial," kata Salah seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Saya pernah merumput di Liga Inggris bersama Chelsea dan tidak mendapatkan kesempatan," ujar Salah.

Kini Salah kembali ke Liga Inggris dan menjelma menjadi salah satu monster berbahaya bersama Liverpool.

Baca: Para Pemain Liverpool Diminta Latihan Tanpa Busana, Semua karena Mohamed Salah