Paul Pogba Rela Harganya Lebih Murah Demi Berlabuh ke PSG

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MANCHESTER - Di tengah ketidakharmonisan bintang Manchester United, Paul Pogba, dengan sang pelatih, Jose Mourinho, kini sang pemain dikabarkan sudah menghubungi klub lain.

Paul Pogba diyakini tak lagi nyaman menghuni Old Trafford.

Kini, pemain 25 tahun tersebut dikaitkan dengan spekulasi kepergian ke klub bergelimang uang, Paris Saint-Germain (PSG) pada musim mendatang.

Bahkan, sang agen, Mino Raiola, ditengarai telah menawarkan mantan pemain termahal dunia itu ke manajemen PSG.

Situasi Pogba dengan Jose Mourinho disebut menjadi biang kerok ketidaknyamanan jebolan akademi tim berjulukan Setan Merah.

Terakhir, Mourinho memberikan komentar negatif terkait keputusannya mengganti sang bintang di tengah laga Liga Inggris pekan ke-34 melawan West Bromwich Albion, Minggu (15/04/2018).

"Saya tak memainkan pemain berdasarkan harganya, gajinya atau tampangnya, melainkan performanya," tutur Mourinho.

Pogba dinilai tampil labil karena pada pekan sebelumnya saat Man United mengalahkan Manchester City, ia mampu mengesankan dengan menorehkan dua gol.

Andai jadi pindah ke PSG, harga Pogba diyakini akan turun dari harga dua tahun lalu.

Menurut Transfermarkt, harga gelandang timnas Prancis itu ditaksir mencapai 81 juta poundsterling, lebih murah delapan juta dari harga ketika ia ditransfer dari Juventus pada 2016. (*)

