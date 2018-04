Para Ahli Ungkap Menjemur Handuk di Kamar Mandi Tak Baik Untuk Kesehatan, Bahayanya Seperti Ini!

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Mirna

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Para ahli mengungkapkan bahwa handuk sebaiknya senantiasa bersih dan kering sebelum dipakai.

Ia, juga sebaiknya diletakkan di tempat yang kering atau kalau bisa di bawah cahaya matahari langsung agar bakteri serta kuman di dalamnya bisa mati.

Para ahli juga menyarankan agar sebaiknya handuk dicuci maksimal 1 kali dalam seminggu.

Sementara itu, batas kedaluwarsa handuk adalah 1 - 3 tahun tergantung kondisinya masih layak atau sudah tak layak digunakan.

Marilyn C. Roberts, seorang profesor kesehatan di University of School of Public Health mengatakan Bakteri dan kuman sangat suka berada di tempat yang kotor dan lembab, termasuk di handuk.

Handuk adalah tempat paling cocok untuk tumbuh dan berkembangnya kuman serta bakteri.

Di tempat ini, bakteri dan kuman akan senantiasa tumbuh subur.

Apalagi, jika handuk jarang dicuci dan dijemur di bawah paparan sinar matahari langsung.



Ketika handuk telah menjadi tempat bersarang kuman dan bakteri, ini sangat memungkinkan tubuh akan rentan terhadap berbagai masalah kesehatan.

Kulit tubuh juga akan sangat mudah mengalami masalah kesehatan ketika handuk yang dipakai sehari-hari kotor, lembab dan sebagai rumah menyenangkan bagi bakteri.

Agar handuk yang dipakai sehari-hari senantiasa sehat, pastikan untuk mencucinya setidaknya 1 minggu sekali.

Pastikan juga agar handuk senantiasa kering.

